Hotel Europa di Isernia, rapina alla reception

Share on Twitter

Share on Facebook

Rapina al Grand Hotel Europa di Isernia, dove questa sera intorno alle 21:30 un uomo incappucciato si è introdotto nella hall dell’Albergo con una pistola in pugno, minacciando il dipendente in servizio e facendosi consegnare l’incasso di circa 1.400,00 euro. L’uomo, di circa trenta anni, sarebbe poi fuggito rapidamente a piedi. Indaga sull’accaduto la Squadra Mobile della Questura di Isernia, che attraverso le immagini acquisite dalle telecamere di video sorveglianza, installate nella struttura, e grazie alle testimonianze raccolte dai proprietari e dai testimoni, sta cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto per identificare il malvivente.