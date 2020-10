Emergenza Covid, Asrem e Regione diffondono le linee guida e i comportamenti da adottare

Tutto il mondo fa i conti con la pandemia. I contagi aumentano e l’obiettivo comune è di evitare che questa seconda ondata non diventi uno tsunami. E’ importante allentare la pressione sugli ospedali, di qui tutta una serie di misure che si stanno adottando ovunque.

Asrem e Regione hanno diffuso alcune informazioni, linee guida, che la gente è bene conosca per fronteggiare l’emergenza Covid in Molise, rispondendo a domande oggi più che mai stringenti, per evitare confusione e disguidi.

Possono richiedere il tampone medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con modulo apposito da inviare a coronavirus@asrem.org. Il referto sarà poi disponibile sul sito dell’Azienda Sanitaria Regionale con propri username e password. Non recarsi al pronto soccorso. Per i pazienti in strutture residenziali eventuali richieste saranno formulate da medico di medicina generale e medico della struttura e inviate a coronavirus@asrem.org e sorveglianza@asrem.org.

Se il paziente è positivo, il Dipartimento di Prevenzione allerterà le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, per sorveglianza e visite domiciliari. La persona sarà contattata dal Dipartimento per tutte le misure da adottare e l’indagine epidemiologica. Solo se ci sono sintomi importanti e riconducibili al Covid, il paziente dovrà contattare il 118. E’ importante sapere che i positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un isolamento di 10 giorni e ovviamente test molecolare negativo al termine di questo periodo. i positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (eccetto perdita di gusto e olfatto) e, naturalmente, dopo test molecolare negativo al termine dei 10 giorni, dei quali almeno 3 senza sintomi.

Chi ha avuto contatti stretti con un positivo, se è asintomatico deve stare in quarantena per 14 giorni dall’ultimo contatto, oppure per 10 giorni con un test negativo effettuato il decimo giorno.

Non bisogna osservare la quarantena né fare il test se non vi sia stato alcun contatto diretto con un positivo.

Per quanto riguarda la scuola, in caso di studenti e personale con sintomi, sarà il dirigente scolastico a contattare il referente Covid dell’istituto e quello scolastico del Dipartimento di prevenzione per valutare la situazione e l’eventuale tampone. In caso di positività, Dipartimento di prevenzione e dirigente scolastico adotteranno le misure per evitare il diffondersi del contagio. Non recarsi al pronto soccorso.