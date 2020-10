Covid, tre nuovi decessi al Cardarelli. Il numero delle vittime sale a 40. Intanto nelle prossime ore l’Unità di crisi potrebbe decidere la chiusura di tutte le scuole del Molise

Coronavirus, sale ancora il bilancio delle vittime in Molise. Nelle ultime ore sono deceduti altri tre anziani, tutti ricoverati al Cardarelli. Si tratta di un’anziana di Carpinone di 89 anni, che era ricoverata in Malattie infettive, di un 80enne di Napoli e di un 63enne di Castelpetroso, entrambi ricoverati in Terapia intensiva.

Altri 5 decessi si erano registrati anche ieri nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, tutti uomini di Campobasso, Macchiagodena, Isernia e Chiauci rispettivamente di 81, 84,89 e 98 anni. Poi un altro decesso, quello di una donna di 77 anni di Casteleptroso, che era ricoverata a Terapia intensiva. Con i tre decessi di oggi sale a 40 il numero delle persone morte in Molise dall’inizio della pandemia. Intanto, anche per tentare di frenare il contagio che continua a correre anche in Molise. L’Unità di crisi, in riunione nel pomeriggio, potrebbe esprimersi sulla proposta, che è sul tavolo, di sospendere le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e di consentire le lezioni con la didattica a distanza, com,e stanno già facendo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.