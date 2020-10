Covid, contagi ancora in crescita: 101 nuovi positivi su 816 tamponi processati. Rinviata di due giorni la decisione sull’eventuale chiusura delle scuole

Anche in Molise la curva dei contagi non accenna a scendere. L’ultimo bollettino dell’Asrem parla di 101 nuovi casi positivi su 816 tamponi processati e tre persone morte al Cardarelli. Si tratta di una anziana di Carpinone di 89 anni, che era ricoverata in Malattie infettive, di un 80enne di Napoli e di un 63enne di Castelpetroso, entrambi ricoverati in Terapia intensiva. Il numero delle vittime, dall’inizioe della pandemia è salito a 40.

Tre i ricoverati a Malattie infettive: una persona di Fossalto, una di Riccia e una di Isernia, reparto dal quale è stato dimesso un paziente du Cercemaggiore. Questa la situazione dei dati sui singoli comuni.

Quelli maggiormante colpiti sono Campobasso, 16 nuovi casi legati ad un cluster noto, 12 ad Isernia, 12 a Sessano del Molise, ospiti di una casa di riposo.8 casi a Carovilli, 6 a Castelpetroso e Fornelli, 5 a Termoli, 4 a Riccia e Spinete, 3 a Monteroduni, Pescolanciano, Portocannone, 2 a Agnone, Bojano, Fossalto, Pesche, Venafro, 1 a Busso, Campomarino, Guglionesi, Jelsi, Larino, Montaquila, Oratino, Pozzilli, San Giuliano del Sannio.

Gli attualmente positivi sono 1067, i positivi asintomatici a domicilio sono 1027. 23 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 18 in Malattie infettive 5 in Terapia Intensiva. 60.268 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.

Intanto l’unità di crisi, riunita per decidere sulla chiusura delle scuole, ha preso due giorni per decidere, anche in vista di eventuali provvedimenti che il governo centrale potrebbe adottare nelle prossime ore. Dunque novità sono attese per l’inizio delle prossima settimana.