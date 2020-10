Casi positivi in carcere, la Camera Penale di Larino scrive ai ministri Bonafede e Speranza

Alla luce delle recenti notizie del diffondersi del Covid 19 in carcere a Larino, la Camera Penale Circondiariale di Larino, per il tramite dell’Osservatorio Carcere, scrive ai ministri della Giustizia e della Salute, Bonafede e Speranza, alla direttrice del penitenziario, Rosa La Ginestra, al Prefetto e al tribunale di Sorveglianza di Campobasso per avere rassicurazioni sulla situazione.

“In particolare – scrive Roberto D’Alosio, presidente della Camera Penale – è interesse sapere se la struttura abbia o meno la possibilità di garantire anche in carcere ai soggetti detenuti cure di livello qualitativo o quantitativo non inferiore a quelle cure di cui il soggetto fruirebbe qualosa si trovasse al suo domicilio”

La Camera Penale vorrebbe avere contezza dei protocolli utilizzati e chiarimenti sui criteri di salvaguardia adottati.

“Ci si interroga – è scritto ancora nella missiva – sulla possibilità per i detenuti di beneficiare delle agevolazioni previste nel decreto Ristori e sulle intenzioni degli organi di Sorveglianza in relazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti e alla tempestività degli stessi”.