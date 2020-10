Campobasso, interruzione del flusso idrico nella mattinata di lunedì in diverse vie cittadine

Comunicazione di servizio da parte del comune di Campobasso. Nella mattinata di lunedì 2 novembre, temporanea interruzione del flusso idrico a causa di lavori di manutenzione all’interno di un pozzetto in via San Lorenzo. Mancherà dunque l’acqua, lunedì 2 novembre, dalle 8 in Viale del Castello, Contrada Macchie, Via Facchinetti, Via Romano, Via San Nicola delle Fratte, Via Garibaldi nel tratto dall’incrocio con via D’Amato a Fontana Vecchia, Piazzale Palatucci, Contrada Selvapiana da Fontana Vecchia fino a innesto tangenziale, Via Pietravalle, Via Di Vittorio, Via Breccelle, Via Zuccarelli, Via Fede, Via Grandi, Via Pianese, Via Tiberio, Via Vigliardi, Via San Lorenzo, Via S. Antonio dei Lazzari, Via D’Amato, Via S. Antonio Abate dalla chiesa fino alla rotatoria di via Garibaldi, Via Tucci. Il ripristino avverrà presumibilmente entro la tarda mattinata di lunedì, salvo imprevisti.