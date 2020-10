Trasporto pubblico locale in sicurezza, interrogazione della consigliera del Pd Micaela Fanelli

La consigliera regionale e capogruppo del Pd Micaela Fanelli interviene sulla questione trasporti. “La curva dei contagi continua, purtroppo, a salire. In Italia, così come in Molise, dove è stato registrato un nuovo record di positivi. Tra le azioni da mettere immediatamente in campo, – sostiene – dunque, diventa ancor più urgente e necessario procedere alla definizione e attivazione del piano di gestione dei trasporti locali in sicurezza, anche e soprattutto con riguardo al trasporto scolastico”.

“Come Gruppo Consiliare del Partito Democratico – continua Fanelli – abbiamo presentato all’Assessore ai Trasporti Pallante un’interrogazione urgente e specifica per chiedere conto sulle attività che già si sarebbero dovute adottare. La situazione sanitaria in Molise vive un momento di estrema delicatezza e, in particolar modo, siamo preoccupati per le scuole e per le criticità legate al trasporto degli studenti, anche in considerazione delle prescrizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre”.

“Nonostante tutti i nostri solleciti – ribadisce l’esponente Dem in Consiglio regionale – nonostante risultano stanziamenti nazionali, in particolare del Ministero delle Infrastrutture, in favore delle regioni al fine del potenziamento dei sistemi di TPL ivi inclusi quelli funzionali all’acquisto dei mezzi, pare che la Regione Molise – e in particolar modo l’Assessorato ai Trasporti – non abbia fornito risposte certe anche al Tavolo di coordinamento con gli istituti scolastici. Mentre invece, altre regioni, come l’Abruzzo, già dallo scorso mese di settembre scorso ha immesso in servizio 19 nuovi autobus, garantendo così più corse e maggiore sicurezza per tutti. La situazione territoriale e di distanziamento del Molise, tra l’altro, è diversa da quella delle concentrazioni delle città e delle città metropolitane e risulterebbe agevole prevedere poche corse aggiuntive e in alcuni orari e verso alcuni comuni, segnatamente quelli più grandi (Campobasso, Isernia e Termoli) dove sono principalmente ubicate le scuole secondarie e di alcuni comuni di minori dimensioni che sono sede di tali istituti scolastici”.

“Dunque – conclude Micaela Fanelli – attraverso un’interrogazione urgente, che è stata protocollata, abbiamo, ancora una volta, invitato il Governo Regionale – e in particolar modo l’Assessore ai Trasporti Quintino Pallante – a predisporre e adottare, con urgenza, un piano straordinario del trasporto pubblico locale o un atto equiparato, acquistare e\o noleggiare gli autobus necessari ad implementare le corse scolastiche, chiedendo anche lumi sull’esistenza e funzionamento, in seno al tavolo di coordinamento con le scuole, di un sistema di monitoraggio sulle attività degli istituti secondari superiori, il cui corretto funzionamento in presenza dipende in larga misura dal servizio di TPL”.