Serie D, verso la sesta giornata, per le molisane in campo solo il Vastogirardi Stop ai campionati juniores si riprende il 21 novembre

È notizia di queste ore della sospensione decisa dalla Lega Nazionale Dilettanti dei campionati juniores under 19 a decorrere dal turno di campionato in programma per il 31 ottobre sino a quello programmato per il 21 novembre prossimo. Viene precisato, altresi, che in detto periodo le squadre potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentire dal Dpcm del 24 ottobre scorso. Detta sospensione avviene in controtendenza rispetto ai campionati delle prime squadre che, da decisione governativa, non hanno subito alcuna sospensione.

Nel fine settimana imminente in serie D girone F si giocheranno cinque partite su nove. In pratica, un caso di contagio da corona virus in serie D costringe, come da prassi, il contagiato all’isolamento e alla quarantena di dieci giorni tutti gli altri membri del gruppo squadra e staff tecnico. Dunque, ogni contagio comporta per ogni squadra la mancata disputa di due gare prima di effettuare i tamponi. Il problema, altresì, è anche relativo anche agli stessi recuperi: facciamo il caso dell’Aprilia che ha giocato soltanto due partite su cinque e si accinge a saltare la terza consecutiva. Insomma, sarà un problema anche ricollocare alcune gare di mercoledi. La stessa Albalonga ha chiesto il rinvio contro il Giulianova e contro il Campobasso. La partita dei laziali in Abruzzo è in programma l’undici novembre. Quella contro il Campobasso, a questo punto, si potrebbe giocare in un mercoledi successivo, cioè o il diciotto o il venticinque novembre. Mercoledi prossimo, infatti, sarebbe inipotizzabile.

I rossoblu di Cudini, dunque, fermi nel loro momento migliore e per forza di cose: un rinvio non digerito troppo bene dalla prima della classe che avrebbe voluto sfruttare nel Lazio il suo straordinario momento di forma. Programma di allenamenti regolare: nessuno dei giocatori dovrebbe riguadagnare le città di residenza avendo il tecnico fissato un’amichevole interna per domenica pomeriggio. Lo sguardo ed il pensiero degli addetti ai lavori rossoblu sarà proiettato già alla prossima interna di selva piana contro gli abruzzesi del Notaresco a loro volta fermati per questo turno. Non si giocherà, infatti, San Nicolò – Aprilia. I laziali, come riferito precedentemente, sono fermi dall’11 ottobre scorso ed hanno accumulato due domeniche senza giocare.

L’Agnone può trarre giovamento dalla pausa forzata. Lucchetti chiusi domenica all’Aragona di Vasto. Se tutto andrà per il verso giusto, la Vastese potrebbe riprendere gli allenamenti dal prossimo quattro novembre. Intanto, clima abbastanza sereno ad Agnone dove ieri il presidente Trotta ha assistito agli allenamenti dalla tribuna. La pausa potrà soltanto facilitare la commistione fra i nuovi giocatori che appaiono motivati per far bene e consentire all’Agnone di rialzarsi in classifica. Domani ultima seduta di allenamenti. A seguire Senigagliesi darà appuntamento ai suoi per la prossima settimana in vista della ripresa degli allenamenti.

Per Vastogirardi e la sua comunità giornata storica quella del primo novembre. Si aprirà il Di Tella, nuovo impianto in sintetico capace, quando sarà possibile, di ospitare fino a mille spettatori. Probabilmente uno degli impianti più montani di tutta la quarta serie: Vastogirardi è un comune situato a circa 1200 metri di altitudine. Prosperi che potrà contare su Salatino dopo ben cinque giornate di squalifica scontate, vorrà fare bella figura al cospetto di un Fiuggi sicuramente coriaceo ma che è incappato in una battuta d’arresto interna contro il Tolentino. Una sconfitta evitata soltanto al 93 dai laziali grazie ad un gol di Gallinari. Interessante confronto di media classifica fra Vastogirardi e Fiuggi nel nuovo Di Tella, una bomboniera collocata nelle montagne dell’altissimo Molise.