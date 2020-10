San Giuliano del Sannio: 83enne inventa falso tentativo di truffa, denunciato per procurato allarme

Un uomo di 83 anni si è inventato un falso tentativo di truffa per evitare di saldare le morosità. E’ stato denunciato per procurato allarme. E’ accaduto a San Giuliano del Sannio, dove un 83enne, proprietario di un’azienda agricola, ha chiamato i Carabinieri dicendo di avere in casa falsi tecnici dell’Enel e allertandoli a intervenire subito. I militari della stazione del paese sono immediatamente intervenuti e hanno trovato l’anziano che inveiva contro due persone che avevano abbigliamento e segni distintivi dell’ Enel. Essendo la zona agricola, i Carabinieri avevano predisposto una rete di controllo sulle potenziali vie di fuga. Subito però si sono accorti che qualcosa non quadrava e hanno capito che si trattava di una messinscena, poiché l’anziano insisteva affinché i due venissero allontanati perché gli stavano tendendo un tranello. Da accertamenti hanno poi scoperto che l’uomo avava una lunga e consistente morosità nei confronti dell’azienda erogatrice di energia elettrica che gli aveva comunicato, regolarmente, data e orario di un intervento per la chiusura del contatore. Di qui la messinscena per eludere i pagamenti. Un tentativo di truffa all’inverso.