Due persone positive al coronavirus, Trivento non è più Covid free. A dare la notizia è il primo cittadino Pasquale Corallo con il seguente comunicato: “Cari Concittadini ho appena ricevuto comunicazione in merito a due persone risultate positive al Covid-19 in base al tampone eseguito nei giorni scorsi. Sono in corso le verifiche per il tracciamento dei contatti stretti da sottoporre ad eventuale quarantena fiduciaria, attualmente non ci sono altre persone coinvolte da contagio e quindi nemmeno implicazioni nel mondo della scuola e in tutte le attività socio economiche della nostra città. È un contagio avvenuto fuori Trivento. Le persone positive sono asintomatiche e auguro loro una pronta e completa guarigione. Ribadisco a tutti la necessità di mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso delle prescrizioni (uso della mascherina e distanziamento interpersonale), consiglio di spostarsi solo per validi motivi. Continuerò ad informare tutta la cittadinanza su ogni sviluppo”. Rimanendo in argomento, il primo cittadino ha dato nuove disposizioni per quanto riguarda l’accesso al cimitero, anche in vista delle ricorrenze religiose, e del mercato domenicale.