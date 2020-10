Covid, il giorno più buio: 5 morti e 83 nuovi casi positivi

Il giorno più triste da quando l’emergenza sanitaria è cominciata. Le ultime 24 ore sono state segnate da 5 morti, tutti nello stesso giorno, tutti anziani. Prima i decessi nel reparto di malattie infettive: tutti uomini di Campobasso, Macchiagodena, Macchia d’Isernia e Chiauci di 81, 84, 89 e 98 anni. Poi alcune ore dopo una morte anche nel reparto di terapia intensiva, è una donna 77enne di Castelpetroso. Sale così a 37 il numero complessivo dei decessi in Molise. Quanto ai nuovi contagi, il bollettino registra a fronte di 633 tamponi processati, 83 nuovi positivi. I dati peggiori riguardano Campobasso, con 12 nuovi casi, e Colletorto, con altri 10, poi Isernia con 8 contagiati, Bojano con 6, Sant’Agapito e Roccasicura con 5. Tra 1 e 3 casi in molti altri comuni: Belmonte, Bonefro, Carpinone, Casacalenda, Castelpetroso, Colli al Volturno, Fornelli, Guglionesi, Larino, Longano, Macchiagodena, Montenero Di Bisaccia, Monteroduni, Oratino, Pesche, Riccia, San Giuliano di Puglia, San Massimo, Sant’Elena Sannita, Sessano, Termoli, Toro e Venafro.

C’è poi il caso di Trivento dove il sindaco ha comunicato la presenza in paese di due casi positivi, sono i primi nel centro trignino che fino ad oggi era rimasto l’unico tra i paesi più grandi della regione senza casi. I due contagi però non vengono segnalati dall’Asrem nel suo bollettino.

Cinque nuovi ricoverati in ospedale, in totale al Cardarelli ci sono ora 23 pazienti: 17 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

Intanto in queste ore sono arrivati anche i nuovi dati sull’indice di contagio. Il Molise fa un altro balzo in avanti e passa da 1,45 a 1,86. Solo Piemonte e Lombardia hanno superato la soglia dell’Rt 2. Con il Molise ci sono altre 9 regioni che hanno superato 1,5. Alla luce dell’ultimo monitoraggio l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute danno però una notizia positiva per il Molise. L’

epidemia in Italia è in ulteriore peggioramento.

Undici regioni, secondo i dati, sono ormai classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata della malattia. Altre otto regioni – tra queste il Molise – sono classificate a rischio moderato con elevata possibilità di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Tutte le regioni però tranne il Molise hanno riportato criticità di resilienza. Ed è l’unica notizia positiva in mezzo ad una giornata molto difficile.