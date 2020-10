Carcere di Larino, 19 casi positivi. La direttrice: “Tutti asintomatici, abbiamo chiesto di fare altri tamponi. Attendiamo l’Asrem”

Share on Twitter

LARINO. I casi positivi nella casa circondariale di Larino sono 19, detenuti e tutti asintomatici. Stanno bene.

“Si riferiscono tutti alla sezione di Alta Sicurezza del penitenziario”, ci dice la direttrice del carcere, Rosa La Ginestra. “Abbiamo chiesto tamponi per tutto il carcere, sia detenuti che personale, ora attendiamo in base alla disponibilità dell’Asrem”.

La direttrice non esclude ci possano essere altri positivi, anche perché i tempi tra la richiesta dei tamponi, l’esecuzione e il processo di analisi si sono dilatati.

A chi poneva l’accento, come il segretario del Sindacato di polizia penitenziaria, Di Giacomo, sul fatto che il carcere di Larino sia tra i più affollati d’Italia, La Ginestra precisa che la sezione di Alta Sicurezza ospita 50 detenuti, e quelli può ospitare. E i positivi, infatti, sono tutti di quella sezione.

“I detenuti durante le visite hanno il vetro divisorio” aggiunge la direttrice. Il contagio potrebbe essere avvenuto, come sostiene ancora La Ginestra durante gli spostamenti: “Ovviamente non possiamo dire con certezza da dove derivi il contagio però i detenuti della sezione di Alta Sicurezza sono quelli che si spostano di più per processi”.