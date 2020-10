Campobasso, commemorazione dei defunti solo a piedi o in autobus

Anche la commemorazione dei defunti dovrà rispettare la normativa per prevenire i contagi da Covid-19. La polizia municipale di Campobasso ha disposto il divieto di fermata e di sosta nella zona del cimitero cittadino nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Per l’occasione però, il 1 e 2 novembre saranno aumentate le corse degli autobus urbani da e per il cimitero, sia per agevolare la mobilità di quanti si recheranno a visitare i loro cari defunti, sia per evitare situazioni di sovraffollamento che potrebbero verificarsi sugli autobus. Gli orari saranno disponibili sul sito della Seac.