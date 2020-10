Calcio regionale le precisazioni della FIGC Molise

L’ultimo DPCM ha stabilito la sospensione di tutte le gare dei Campionati Regionali Dilettantistici di Eccellenza, di Promozione, di Prima Categoria, di Seconda Categoria, Juniores, e di Calcio A 5, nonché tutti i Campionati ed i Tornei di Settore Giovanile e Scolastico, fino al 24 novembre.

La FIGC Molise ha comunicato che alla ripresa dell’attività, oggi fissata per il 25 novembre, tutti i campionati già iniziati avranno uno slittamento di date con una rimodulazione dello svolgimento di tutte le competizioni. Non è escluso che, in quei campionati e/o gironi dove già si sono verificati dei rinvii, si proceda prima al recupero totale o parziale della gare non disputate, per riprendere, poi, il normale svolgimento del campionato. Inoltre dopo aver interpellato i Ministeri competenti e, dopo aver ricevuto i necessari pareri positivi da oggi possono essere svolti gli allenamenti in forma individuale ed all’aperto nel rispetto dei protocolli e delle altre relative disposizioni vigenti. Chiarimento importantissimo che consente alle società, pur costrette alla sospensione dell’attività agonistica, di poter comunque far svolgere agli atleti gli allenamenti per il mantenimento della condizione fisica in attesa della ripartenza.