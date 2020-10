Calcio Eccellenza, Campodipietra arrivano Della Ventura e D’Anchera dal Campobasso

Se il Covid ha fermato i campionati regionali e quindi il calcio giocato, non si arresta il lavoro del Campodipietra Calcio che, approfittando della sosta forzata, sta puntellando la rosa a disposizione di Mario Cordone con l’auspicio e la speranza di tornare presto ad esultare per un gol realizzato. Da un rossoblù all’altro il passo è breve. Dal Campobasso sono arrivati due nuovi tasselli che si aggiungono al già ricco mosaico del Campodipietra. Si tratta di due giovani prospetti dei quali si sentirà parlare in futuro. Sono entrambi elementi offensivi che torneranno utili alla causa. Parliamo di Antonio D’Anchera e Marco Della Ventura.

Il primo è un classe 2002 ed ha già esordito con la nuova maglia sia in campionato che in coppa Italia (nelle ultime due sfide in ordine di tempo prima del blocco ndr), il secondo, anche lui attaccante, ha un anno in più del compagno e si aggregherà al gruppo non appena sarà possibile tornare nuovamente sul campo. “E’ un momento assai delicato quello che stiamo vivendo – assicura il presidente del Campodipietra Iacovelli – l’auspicio è che presto tutto possa essere risolto e si riesca a tornare alla vita normale. Dispiace non poter giocare soprattutto per chi come noi vive il calcio come un divertimento e una grande passione. Adesso bisogna attenersi in maniera scrupolosa alle regole che ci sono state date perché soltanto così si potrà tornare alla normalità”. Il pensiero del numero uno rossoblù va poi alle ultime operazioni di mercato. “Abbiamo accolto nella nostra grande famiglia due ragazzi giovani e di prospettiva che ci potranno dare una grande mano non solo in questa stagione ma soprattutto in futuro. Con il Campobasso, che ringraziamo, c’è una grande collaborazione e il passaggio di Antonio e Marco al Campodipietra ne è una dimostrazione. Con il loro innesto la nostra rosa si amplia ulteriormente e acquisisce freschezza e qualità. Siamo felici di questi due innesti e non vediamo l’ora di tornare a giocare ed esultare per una vittoria dei nostri colori”.