Calcio a 5, domani pomeriggio in campo Cln Cus Molise e Chaminade

Terza giornata di campionato per i tornei di futsal. Lo stop del nuovo DPCM non ha fermato, fortunatamente, l’attività del calcio a 5 nazionale. Dunque prosegue la stagione sia per il Cln Cus Molise che per la Chaminade, impegnate, rispettivamente nei tornei nazionali di A2 e serie B. Al Palaunimol, domani pomeriggio, il Cus Molise riceve il Manfredonia. Avvio lanciato per i ragazzi di Sanginario, capaci di vincere contro il Pistoia, in casa, ed espugnare l’ostico parquet di Giovinazzo. Due successi che hanno permesso ai cussini di vivere una settimana da leader della classifica del girone C. Vetta solitaria, seppur appena alla seconda giornata, è senza dubbio una soddisfazione per una società partita con piccoli passi e arrivata nel gota del futsal nazionale. Impegno complicato, il Manfredonia ha 4 punti in graduatoria, reduce dal deludente pareggio interno contro il Gubbio. I pugliesi non nascondo le ambizioni play off,