Basket A1, rinviata Dinamo Sassari – La Molisana Basket Campobasso Niente trasferta in Saredegna per le rossoblu. Due positivi al Coronavirus tra le isolane.

Rinviata la trasferta di Sassari. Tra le fila delle isolane sono risultati positivi al coronavirus coach Antonello Restivo e il primo assistente Roberto Zucca. La Molisana Magnolia Campobasso si allenerà sino a domani, poi si tornerà sul parquet della Molisana Arena lunedì per dare il via alla preparazione per la sfida interna con il Broni, anticipata a sabato 7 novembre con palla a due alle ore 18. La sfida è stata anticipata per l’impegno della Nazionale femminile neo match di qualificazione europei che le Azzurre dovranno disputare contro Repubblica Ceca e Romania, rispettivamente il 13 e il 15 novembre a Riga in Lettonia. Nella lista delle probabili convocate c’è la playmaker Samanta Ostarello del quintetto molisano.

A proposito del club rossoblù da sempre il pubblico ha rappresentato un punto di forza per La Molisana Magnolia Campobasso. A fronte dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre e della previsione normativa delle porte chiuse. Al tifosi che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento in questa stagione, la società – in questa fase di porte chiuse prevista perlomeno sino al 24 novembre – ha deciso di donare un voucher da utilizzare per un abbonamento annuale alla piattaforma della Lega che trasmette in streaming sia le gara interne che quelle esterne delle campobassane, nonché tutte le altre partite della Serie A1.