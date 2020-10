Regione – Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande relative ai fondi per il Terzo settore

La Giunta regionale ha apportato alcune modifiche all’Avviso pubblico concernente i finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale, promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del terzo settore, iscritte nell’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

È stato prorogato il termine di scadenza della presentazione delle domande al 16 novembre 2020. Beneficiari delle risorse, per i fondi ordinari 2019 e 2020, sono le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale. Alle risorse aggiuntive anno 2020 accedono anche le Fondazioni del terzo settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.

Il provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica “Politiche Sociali”.