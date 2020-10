Lutto per il presidente della Regione, Donato Toma per la scomparsa del papà Ernesto

La scorsa notte è scomparso Ernesto Toma, papà del presidente della Regione. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando, tra i quali quello del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. “Al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, e alla sua famiglia, in questo momento di forte dolore personale e familiare, a nome mio e dell’Amministrazione che rappresento, voglio non solo portare le condoglianze per la perdita dell’amato padre, ma anche manifestare la stretta vicinanza umana, in un giorno così duro da accettare come lo è sempre quello che segna la perdita di un genitore”, ha scritto il sindaco. Il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, a nome anche del Consiglio Provinciale si associa al dolore del presidente della Giunta regionale per la grave perdita. “Al Presidente Donato Toma e ai suoi familiari – scrive il Presidente Francesco Roberti – giunga un abbraccio da parte di tutta la Provincia di Campobasso. Ci stringiamo nel suo dolore e ci uniamo al cordoglio di tutta la famiglia”.”Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa del padre del presidente Donato Toma.

A lui e ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro genitore” E’ la nota del segretario regionale del Partito Democratico del Molise, Vittorino Facciolla.