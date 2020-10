Daspo urbano applicato per la prima volta in Molise, Bonafede: “Affermare principio della tolleranza zero sulle violenze”

“Il nuovo “Daspo urbano antirisse”, contenuto nel decreto Sicurezza approvato lo scorso 5 ottobre dal Consiglio dei Ministri, inizia a produrre i suoi primi effetti concreti”. Cosi’ il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito all’applicazione per la prima volta in Italia del provvedimento che è stato adottato dal questore di Campobasso nei confronti di due uomini responsabili dell’aggressione al titolare di un autolavaggio di Termoli.

“La giustizia fara’ il suo corso e non entro nel merito delle valutazioni che faranno i magistrati – afferma l’esponente del governo – ma nel frattempo, il provvedimento del questore di Campobasso impedira’ alle due persone di accedere ai locali dell’intera provincia per la durata, rispettivamente, di 12 e 14 mesi. Come ho detto al momento dell’approvazione del decreto sicurezza – conclude Bonafede -, dobbiamo affermare il principio della ‘tolleranza zero’ sulla violenza”.