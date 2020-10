Covid, contagi nelle case di riposo: una ventina di positivi in una struttura a Vinchiaturo

Preoccupa in Molise l’impennata di contagi adesso nelle case di riposo che sono almeno un centinaio. Dopo le positività risontrate nella struttura a Oratino, quelle a Isernia, stamane il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente ha comunicato che presso la Residenza per Anziani “Samnium” al momento sono risultate positive almeno 20 persone tra gli ospiti e gli operatori e tutti sono asintomatici. “La Direzione della Residenza Samnium – ha spiegato Valente – già da ieri sera ha messo in atto tutte le misure necessarie per contenere il rischio di contagio del virus sia all’interno struttura che per la cittadinanza di Vinchiaturo. L’ASREM, prontamente informata, si è attivata per gli adempimenti necessari”.

Il sindaco ha già emesso ordinanza cautelativa che dispone l’immediato divieto di accesso e di uscita dalla residenza per anziani e impone il rispetto rigoroso di tutte le norme di contrasto alla diffusione del Covid. Ha precisato che tra gli ospiti della casa di riposo risultati positivi al tampone non ci sarebbero coloro che abitualmente frequentano il centro abitato che, quindi, risultano negativi. “Da almeno 8 giorni – ha aggiunto – le visite presso la Residenza per Anziani erano sospese e , in precedenza, venivano effettuate a distanza e con i presidi di sicurezza e di distanziamento. A Vinchiaturo – ha concluso il sindaco Valente – al momento sono 3 i residenti positivi tutti asintomatici ed in isolamento insieme ai propri familiari. Nessuno di loro o dei conviventi ha bambini o ragazzi che frequentano il nostro Istituto Scolastico”.