Valorizzazione dei trabucchi, la Regione dice sì: presto la possibilità di cenare sospesi sul mare

Un futuro nel segno del turismo e del commercio per i trabucchi molisani. Presto si potrà cenare sospesi sul mare. Il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che introduce così una diversa tipologia di valorizzazione dei trabucchi basata su eventi culturali e manifestazioni di promozione dei prodotti ittici locali.

Come evidenziato durante la lettura in aula dalla relatrice, la consigliera regionale Aida Romagnuolo, il testo parla chiaramente anche della possibilità per i titolari di svolgere attività di ristorazione anche attraverso il prodotto pescato dal trabucco stesso. I proprietari potranno così coprire, anche solo parzialmente, le spese di costruzione e gestione della struttura.

“Il tutto – è scritto nel testo – incentivando investimenti dei privati nella costruzione di nuovi trabucchi e sancendo una partnership pubblico/privato nella valorizzazione della costa molisana”.

Al momento sulla costa c’è un solo trabucco, ma il Comune di Termoli, tramite un apposito Piano, ha previsto la possibilità di costruirne altri 5, che andranno a completare la porzione di litorale già valorizzata con la costruzione del nuovo lungomare.

Nel testo però è chiarito anche un altro aspetto: i Comuni sono chiamati a redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi.

L’attività preminente deve essere quella finalizzata alla pesca per diletto e luogo di incontro; è però consentita la loro utilizzazione per tutto l’anno anche per eventi culturali e manifestazioni promozionali dei prodotti tipici.

“E’ un modo per conservare i trabucchi, ma anche promuoverli – afferma l’assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno – favorendo un maggiore afflusso di turisti”.

La proposta di legge d’iniziativa dell’allora consigliere regionale Nicola Eugenio Romagnuolo e del consigliere Armandino D’Egidio dà un nuovo volto a una struttura che, soprattutto agli occhi di chi vuole scroprire il Molise, è spesso una piacevole novità.