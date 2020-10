Spopolamento, ora anche gli stranieri lasciano il Molise. I dati del dossier sull’immigrazione

In Molise lo spopolamento è ormai da qualche decennio il problema dei problemi. I dati ogni anno peggiorano e molti centri della regione sembrano essere condannati alla scomparsa. Spesso si è detto che l’unica via di salvezza era quella legata all’arrivo di cittadini stranieri. Ma ora anche questa strada sembra chiudersi in modo drammatico. Il dossier statistico sull’immigrazione, giunto alla sua 30esima edizione e presentato a livello regionale con una conferenza stampa su Zoom dal Centro Studi e Ricerche Idos, rivela che in Molise anche la comunità straniera anzicchè aumentare si sta spopolando. I cittadini stranieri erano alla fine dello scorso anno 31.145, il 4 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Quanto alla provenienza, rispecchia quello che è il quadro nazionale: la comunità più numerosa in Molise è quella rumena. Sul fronte del lavoro, il 60 per cento degli stranieri in regione è impegnato nei servizi, ma questi dati il prossimo anno potrebbero essere stravolti per via dell’emergenza legata al covid. Infine dati con il segno meno anche per quanto riguarda l’accoglienza: in due anni più che dimezzati gli ospiti dei centri presenti in regione, erano 2.125 e a giugno scorso sono diventati appena 953.