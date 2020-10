Piccoli Comuni, Anci Molise: occorre sbloccare subito 160 milioni di euro fermi da anni

“La legge 158 del 2017 sui piccoli Comuni deve essere attuata senza ulteriori ritardi, approvando in tempi rapidi i decreti attuativi al fine di individuare anche le modalità di spesa delle risorse economiche previste alla legge ed incrementando la dotazione del fondo previsto”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci Molise, Pompeo Sciulli, secondo il quale oggi ci sono 160 milioni di euro fermi. “Sblocchiamoli subito. Facciamo in fretta: già troppo tempo è stato perso. Serve attuare la 158 fino in fondo, unica porzione attuata è quella legata all’importantissimo rapporto con Poste Italiane, che ringrazio insieme con la legge 221/2015 sulla green economy e il testo unico forestale. Si faccia in fretta! Non ci si perda in burocrazia. – ha aggiunto – I territori aspettano. E i Sindaci, come sul Piano banda ultralarga e su molti altri fronti, non possono avere il “cerino in mano”. Anci Molise partirà con un’iniziativa di supporto ai Comuni per investire i 210 milioni di euro già ripartiti, volti a sostenere le imprese delle aree interne. Dobbiamo farlo bene perché sono risorse che abbiamo ottenuto dopo anni di attesa”, ha concluso Sciulli.