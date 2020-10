Fondo sport e periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Lucito candida un progetto da 700mila euro per la riqualificazione dell’area campo sportivo

Fondo sport e periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Lucito candida un progetto da 700mila euro per la riqualificazione dell’area campo sportivo. L’ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato delle risorse nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2020”. Il Comune di Lucito ha presentato la propria candidatura con un progetto di trasformazione e riqualificazione dell’area campo sportivo, sita in via Vigne del Signore. Nello specifico, la giunta municipale ha così approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 700mila euro. Tra gli elaborati progettuali è prevista la disposizione dei campi polivalenti e dell’impianto di illuminazione.