Coronavirus, la corsa del contagio non si arresta: 95 positivi. ‘Esplode’ a Isernia il cluster della casa di riposo

In Italia il contagio continua a correre, sfiorando i 25 mila nuovi casi. In Molise si registra una nuova vittima la terza nel giro di pochi giorni: si tratta di un 85enne di Colle D’Anchise che si trovava ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Il bilancio delle vittime da Covid, in Molise si aggrava, con 32 persone morte dall’inizio della pandemia.

Ed anche i numeri del contagio, nella nostra regione continuano a salire. Dai 590 tamponi processati sono emersi 95 nuovi positivi. Ad Isernia numeri impressionanti: 57 solo ad Isernia, di cui 47 legati al cluster della casa di riposo, dieci ad un altro cluster noto.

La situazione negli altri comuni:

7 a Sant’Agapito, 5 a Larino, 4 a Colli al Volturno, 3 a Cantalupo, Bojano,2 a Campobasso e Vinchiaturo. 1 a Carovilli, Castelpetroso, a Ferrazzano, Fornelli, Gambatesa, Monteroduni, Pattoranello, Pietrabbondante, Portocannone, Sant’Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Venafro. Due i ricoveri in Malattie infettive, 1 paziente dimesso ed uno guarito.Il totale degli attualmente positivi sale ad 803, i pazienti ricoverati sono 23 di cui 19 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. I guariti sono 664, mentre le vittime, dall’inizio della pandemia sono 32.