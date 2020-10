Serie D società chiamate al voto. Praticamente unanime la volontà di proseguire con il campionato

Le società di serie D sono chiamate, entro le ore 15.00 a deliberare su alcune situazioni previste proprio dal dipartimento dei dilettanti. Due ipotesi alternative, con una formale consultazione che potrà consentire di maturare una decisione condivisa:

IPOTESI A

Prosecuzione del Campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione alle Società alla trasmissione delle gare in diretta, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo in cui sono previste le porte chiuse.

IPOTESI B

Sospensione dell’attività fino al 24 Novembre, data della scadenza del DPCM del 24 ottobre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere adottati. Servirà un Quorum minimo delle Società votanti, non inferiore al 75% (125 su 166 club).

Detto questo, dalle notizie che abbiamo le società di Lnd sono decise a dire Sì alla prosecuzione delle attività. Passa dunque la linea della non sospensione delle attività, un passaggio importante anche per testimoniare la ferma volontà di non bloccare il sistema calcio e tutte le sue sfumature. Le ultime news ci dicono che la scelta di proseguire è praticamente unanime.