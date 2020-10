Scatta anche in Molise la protesta delle attività chiuse, due manifestazioni a Campobasso

“Un colpo di mano per coprire i propri errori, sprechi e mancati controlli dopo il liberi tutti. Solo promesse su incentivi e ristori economici che non arriveranno a breve e saranno comunque insufficienti, considerando quanto gia’ patito dalle imprese a marzo”. Cosi’ in una nota Paolo Santangelo, presidente regionale Molise dell’Associazione pubblici esercizi e Federazione commercio, turismo e servizi, annunciando per il pomeriggio di oggi una manifestazione ‘pacifica’ davanti al Consiglio regionale a Campobasso con titolari e addetti di bar, ristoranti, pub, enoteche, pizzerie contro il nuovo Decreto del premier Conte. E domani altra manifestazione davanti alla sede della Prefettura di Campobasso a sostegno del comparto sportivo, palestre e piscine. “Non siamo irresponsabili rispetto alla gravissima situazione sanitaria – dice Santangelo – Rispettiamo il virus e coloro che soffrono, ma se stiamo cosi’ la colpa e’ di chi in 6 mesi non ha fatto nulla, affidandosi solo alla sorte”. Infine, l’appello al presidente della Regione Donato Toma “di ascoltare le nostre istanze da riportare al governo centrale”.