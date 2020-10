Emergenza covid-19, il sindaco di Trivento fa alcune precisazioni e chiede senso di responsabilità ai cittadini. “Alla luce dell’apprensione provocata nella cittadinanza da notizie di possibili contagi da Covid-1 9 nella nostra comunità – scrive il sindaco Corallo – in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti. Dall’inizio della diffusione del virus ad oggi non risulta alcun caso accertato di positività al virus Covid-19 di cittadini residenti nel nostro Comune; Coloro i quali hanno osservato un periodo di quarantena precauzionale, per aver avuto contatti con persone positive al virus non residenti, sono risultati a loro volta negativi. Sollecito l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), l’osservanza del distanziamento interpersonale e delle disposizioni contenute nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio in vigore fino al 24 novembre. Rivolgo ancora una volta un appello – chiude la nota del primo cittadino – alla conservazione del senso di responsabilità che ha contraddistinto la nostra comunità nei comportamenti individuali e collettivi”.