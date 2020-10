Castelpetroso – Passeggiano senza indossare la mascherina, scatta la multa da 1600 euro

Sono stati ulteriormente rafforzati i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle norme anticovid. I carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, nel corso dei controlli effettuati lungo le strade di Castelpetroso, uno dei centri della provincia in cui sono stati registrati il maggior numero di contagi, hanno fermato quattro persone che passeggiavano in coppia, in luoghi diversi, non appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi che, a stretto contatto tra loro, non indossavano la mascherina di protezione. Sono state multate per un totale di 1600 euro.