Basket femminile A1, La Molisana Basket vince contro il Battipaglia

Doveva invertire la rotta e doveva conquistare il primo successo davanti il pubblico di casa, la Magnolia Campobasso ha ospitato e superato alla Molisana Arena il Battipaglia per 78-44. Al termine, cinque elementi in doppia cifra con Bonasia top scorer (a quota diciotto) ed Ostarello in doppia doppia (quindici punti ed altrettanti rimbalzi) con Gorini, capitan Sanchez e la statunitense di origini molisane Camille Giardina a dare supporto. La gara è partita subito in salita per le ospiti con un passivo di 17-9. Sanchez e Bove hanno chiuso il primo quarto sul 21-9. Nel secondo periodo le rosso blu hanno messo a referto 33, rispetto ai 16 del Battipaglia. Le ragazze di coach Sabatelli sono andate al lungo riposo con un margine di vantaggio di 29 punti da dover amministrare, il parziale è 54-25. Dal rientro dagli spogliatoi il copione del match non è cambiato, Osterllo ha fatto girare bene l’attacco delle rosso blù, ottima prova difensiva di squadra per Sanchez e socie che dopo 30 minuti di gara sono sul 66-35. Il Battipaglia ha provato a reagire, ma le rossoblù hanno chiuso tutti i varchi. I ritmi si sono fatti più compassati e c’è gloria anche per la giovanissima Egwoh. Il finale è di 78-44 e si festeggia insieme al pubblico di casa, che secondo il nuovo Dpcm, almeno sino al 24 novembre, non potrà più assistere alle gare interne delle rossoblù. Testa adesso al prossimo match sabato – in uno dei tre anticipi della sesta giornata ci sarà il confronto sul parquet della Dinamo Sassari.