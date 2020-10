Coronavirus, 101 nuovi positivi su 549 tamponi

Giornata drammatica in Molise sul fronte dei contagi da covid. Su 549 tamponi si sono registrati ben 101 positivi, il dato in assoluto più alto registrato dall’inizio dell’emergenza. I centri maggiormente colpit i: Bojano con 26 casi, Isernia con 19, Campobasso con 17 positivi, di cui 10 riconducibili al cluster della casa alloggio di Oratino. Sono 647 gli attualmente positivi, 22 i ricoveri in ospedale di cui 19 in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva. Oggi si registrano anche 11 guariti che portano a 644 il numero delle persone che hanno superato la malattia. 28 in totale i decessi.