Covid, balzo in avanti dell’indice di contagio in Molise: in due settimane è passato da 0,83 a 1,45

In due settimane l’indice di contagio in Molise fa un notevole balzo in avanti e passa dallo 0,83 di metà ottobre all’attuale 1,45. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità (aggiornato al 20 ottobre) sono ben 19 su 20 le regioni italiane con l’indice Rt del Covid 19 sopra quota 1.25, tranne che in Basilicata (0.95) e in Sardegna (1,16). Picco in Valle d’Aosta con Rt di 2,37. Seguono il Piemonte con 1,83. La Lombardia a 1,64, la Campania a 1,45 e il Lazio a 1,38.