Basket A1, alla Molisana Arena arriva il Battipaglia

‘La Molisana Arena’ è pronta ad ospitare la sesta giornata di campionato, secondo match casalingo stagionale per le ragazze di coach Sabatelli. Domani con palla a due alle ore 18,00 l’avversario di giornata sarà il Battipaglia, già affrontata durante il precampionato. Arbitri della gara il teramano Fabio Ferretti, la faentina Chiara Bettini e l’estense Rebecca Di Marco. In settimana sono arrivati i verdetti dall’infermeria: la pivot belga Linskens dovrà operarsi per una lesione al menisco laterale e l’ala statunitense Wojta bloccata da una lesione muscolare che la terrà ferma per 20 giorni. A disposizione la playmaker Bonasia seppur nel al top della condizione fisica. La formazione campana arriva in Molise ancora a secco di punti e con un infermeria piena che ha portato patron Rossini a tornare sul mercato. Giulia Moroni, play marchigiano classe 1994, è a disposizione di coach Giuseppe Piazza e domani farà il suo debutto a Campobasso. La Molisana Magnolia Basket Campobasso dovrà sfruttare al meglio il fattore campo. Se l’avvio di stagione è stato prettamente in trasferta nelle prossime quattro giornate tre si giocheranno in Molise. Domani arriva il Battipaglia, poi la gara a Sassari e il doppio turno interno contro Broni e Bologna.