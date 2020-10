Termoli: uomo picchiato a sangue in via Corsica, indaga la polizia

Una lite a quanto pare per futili motivi è degenerata oggi in via Corsica a Termoli dove nei pressi dell’autolavaggio ‘I Faraoni’ un egiziano è stato aggredito da due persone di origine rom. L’uomo sarebbe stato picchiato con un bastone o con una spranga e ha perso molto sangue. Subito soccorso dal 118 è ora in osservazione al San Timoteo, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti radiologici. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un trauma cranico. Sul posto dell’aggressione carabinieri e polizia. I presunti aggressori sono stati portati in commissariato dove sono stati interrogati.