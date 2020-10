Covid, didattica a distanza in quattro classi: coinvolti Galanti, Romita, Classico e Jovine

Primi contagi da Coronavirus anche nelle scuole di Campobasso. Nelle ultime ore è stata riscontrata la positività in una alunna che frequenta la prima classe del liceo linguistico Galanti. La scuola è già pronta ad attivare la didattica a distanza, mentre la classe sarà posto in isolamento in attesa dei tamponi ai ragazzi ed insegnanti. Dovrebbero invece essere sottoposti domani ai test molecolari gli studenti di una seconda del liceo scientifico Romita , in isolamento da qualche giorno a causa della presenza di un ragazzo risultato positivo al Covid. Stessa situazione anche al liceo Classico di via Scardocchia. Anche qui didattica a distanza per la positività riscontrata in uno studente. Infine un caso positivo è stato registrato anche in una classe della scuola media Jovine.