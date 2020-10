Coronavirus, nuova impennata: 66 positivi, sei ricoverati di cui due in terapia intensiva e un decesso

Nel giorno in cui Italia il numero dei contagi sfiora i ventimila nuovi positivi anche in Molise si registra una nuova, pesante impennata di nuovi casi. Intanto c’è da registrare il decesso di un paziente 61enne di Macchiagodena che si trovava ricoverato in Terapia intensiva. E’ la 27esima vittima dall’inizio dell’emergenza.

Dunque record di nuovi positivi: 66 su 698 tamponi processati. Aumentano anche i ricoveri in ospedale: 6 in malattie infettive e 2 trasferiti in terapia intensiva Si tratta di una persona di Termoli e una di Castelpetroso. In totale i pazienti ricoverati sono 18. 33 le persone guarite.Tornando ai nuovi casi si sono registrati

9 a Campobasso, 7 a Isernia, 7 a Termoli, 6 a Castelpetroso, 4 Venafro e Pettoranello, 3 a Casacalenda, Guglionesi, Santa Croce di Magliano.

2 a Colli al Volturno, Macchia d’Isernia, 1 a Bonefro, Cantalupo, Carovilli, Casalciprano, Castropignano, Cercemaggiore, Colletorto, Forli del Sannio, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Oratino, Pesche, Portocannone, San Martino in Pensilis, Toro e Vinchiaturo.