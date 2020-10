Boom di contagi in Molise, il Pd attacca Toma: “Solo decisioni inconcludenti”

Sull’aumento dei casi in Molise il Pd attacca il governatore Toma. “L’assistenza territoriale deve essere necessariamente riorganizzata – afferma la consigliera Micaela Fanelli – mentre si prendono decisioni inconcludenti e si fanno investimenti errati. Per prima cosa è fondamentale aumentare il numero dei centri prelievo e di analisi sul territorio”.

Per la Fanelli bisogna inoltre prevedere il servizio per effettuare i tamponi in più aree del territorio in modo tale da evitare che continuino ad esserci punti in cui si verifica una massiccia concentrazione, come è avvenuto negli ultimi giorni.

Anche il segretario del Pd Vittorino Facciolla parla di “tanti errori commessi” mentre – afferma – servirebbe agire in fretta”. Poi lancia una proposta: lasciare il Cardarelli come esclusivo ospedale Covid e trasformare gli ospedali di Termoli e Isernia in due spoke covid free dove poter accogleire i pazienti con tutte le altre patologie garantendo assistenza e interventi”.