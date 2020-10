Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19, al via la sanificazione e igienizzazione delle scuole di Torella del Sannio. Il primo cittadino Antonio Lombardi ha programmato il calendario della sanificazione e igienizzazione delle scuole di Torella del Sannio, “in questi ultimi giorni stiamo assistendo, su tutto il territorio regionale, ad un aumento di contagi da virus Sars – Cov – 2 – ha scritto Lombardi – che ha costretto molti sindaci, loro malgrado, a dover ordinare la chiusura delle scuole. Nel Comune di Torella del Sannio, le scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) continuano ad esser aperte in quanto, ad oggi non si sono fortunatamente registrate situazioni particolari tali da dover indurre ad una chiusura. È necessario non abbassare la guardia e porre in essere tutte le misure precauzionali e preventive al fine di contenere la diffusione del virus. A tal fine – chiude Lombardi – sono stati previsti degli interventi di sanificazione dell’intero plesso scolastico con cadenza periodica”. Il calendario prevede: sabato 24 ottobre, sabato 14 novembre e sabato 28 novembre. Il sindaco fa presente che gli interventi saranno effettuati al termine dell’orario scolastico, a partire dalle ore 13.30 circa e precida anche che la sanificazione sarà effettuata in tutti gli ambienti scolastici di ogni ordine e grado (scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado), nonché nella palestra comunale di via Sandro Pertini e nei locali adibiti a biblioteca comunale.