Serie D girone F, tre punti a tavolino per la Vastese. Rinviata Rieti – Porto Sant’Elpidio in programma domenica prossima

Cambia la classifica in serie D nel girone F. E’ stato infatti accolto il reclamo della Vastese contro il Real Giulianova. La formazione abruzzese infatti nella gara del 4 ottobre aveva fatto giocare un calciatore squalificato, Luca Balducci, e per questo motivo il Giudice Sportivo ha inflitto il 3 a 0 a tavolino in favore della compagine della Vastese. Un errore marchiano che costa cara al Real Giulianova, a questo punto con 1 punto nelle prime quattro gare di campionato. Dunque questa la decisione del giudice sportivo in seguito al reclamo della Vastese che sale a quota 7 in classifica generale.

Altra notizia dal girone F, ieri pomeriggio il Rieti Calcio, ultimo avversario del Vastogirardi, ha comunicato che un proprio tesserato, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ad un tampone che ha dato esito positivo al Covid-19. La Società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato la ASL di riferimento per poter effettuare i tamponi a calciatori e staff, che hanno prontamente interrotto la propria attività e sono in isolamento fiduciario. Il club ha inoltre comunicato la situazione alla Lega Nazionale Dilettanti per le procedure correlate e per il rinvio della gara Rieti – Atletico Porto Sant’Elpidio , prevista per domenica prossima, a data da destinarsi. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione con il riscontro dei tamponi che verranno fatti.