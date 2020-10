La Molisana Basket Campobasso fa i conti con gli infortuni

Domenica con palla a due alle ore 18:00 la Molisana Basket Campobasso ospiterà il Battipaglia. Intanto ieri accertamenti medici per: Wojta, Bonasia e Linskens. Ecografia muscolare per la playmaker Valentina Bonasia e l’ala piccola Julie Wojta. Per la regista di Sulmona buoni i riscontri ricevuti: nessuna problematica e la possibilità di essere protagonista già nel prossimo match. Alterne, invece, le indicazioni per la stella statunitense delle rossoblù: gli esami hanno, infatti, evidenziato delle piccole situazioni riassorbibili nell’arco di tre settimane con la possibilità, per la numero dieci delle campobassane, di poter continuare a far lavoro di potenziamento degli arti superiori. Lesione del menisco laterale per la Linskens.

Nel frattempo è arrivata anche una bella notizia per la junior Matea Nikolikj. L’alapivot rossoblù, infatti, è stata convocata dalla nazionale maggiore del suo paese (la Macedonia del Nord) in vista delle qualificazioni agli Europei che vedranno il team balcanico affrontare, nella bolla di Riga, la Croazia e la Germania. Per la lunga, il ritorno in patria a Skopje sarà già per il prossimo 2 novembre.