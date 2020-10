Fenomeni soprannaturali, il vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, nomina una commissione di esperti in scienze umane e teologiche. I fenomeni soprannaturali sono collegati alle “comunicazioni e visioni della Beata Vergine Maria – si riporta nel documento della curia trignina – in atto da un decennio anche sul territorio della nostra Diocesi, in località comunemente denominata “Monte Sant’Onofrio”, nel comune di Agnone, che suscitano curiosità, interesse e partecipazione da parte di alcuni fedeli della nostra Diocesi, nonché di altri provenienti da altre Diocesi”. Nel merito, è entrata anche la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale ha richiesto al Vescovo “in qualità di Maestro e Pastore di approfondire tale presunto fenomeno mediante una seria indagine da parte di una apposita Commissione”. Di conseguenza, il vescovo Palumbo ha provveduto alla nomina della commissione composta dal vicario giudiziale della Diocesi, dal vicario generale, da tre docenti di Mariologia, un docente di Sacra scrittura, uno di Filosofia, un Canonista e uno Psicologo. Il segretario della commissione sarà il Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello.