Consiglieri regionali supplenti, il caso davanti al tribunale civile

L’avvocato Enzo Iacovino ha chiesto la procedura d’urgenza per il suo assistito, Massimiliano Scarabeo, davanti al tribunale civile di Campobasso, presidente, Di Rauso, che questa mattina ha affrontato la discussione.

“Il caso – ricorda Scarabeo – è quello dei consiglieri regionali supplenti ”disarcionati” dal presidente del consiglio regionale in violazione di legge, tanto che anche l’avvocato che rappresenta i Cinque Stelle ha detto in aula che, a suo avviso, la legge che abolisce l’istiituto della supplenza avrebbe dovuto trovare applicazione solo dalla prossima legislatura. La corte si è riservata la decisione.