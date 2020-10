Interruzione del servizio idrico presso la scuola elementare, il gruppo di minoranza “Futuro Trivento” presenta un’interrogazione. L’opposizione al Comune trignino ha chiesto lumi al Sindaco e all’assessore alla Cultura partendo dall’ordinanza n.30 del 14 ottobre 2020, con la quale il Sindaco, appunto, ordina la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile il giorno 19 ottobre 2020. L’ordinanza si è resa necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrico in Via B. Mastroiacovo in prossimità delle attività commerciali “Ortofrutta Florio” e “Panificio La Rotonda”, dalle ore 8,00 e fino ad ultimazione dei lavori, prevista nelle ore serali del giorno medesimo, nelle zone: Via Iconicella (A Partire Dall’autoscuola Crolla A Scendere, Lato Numeri Civici Pari), Via B. Mastroiacovo, Via Casalotti I-II-III, c.da Verzaro, Piazza Fontana, Via Copelle e Traverse, Via Marconi e Via Cappuccini. “Considerato che tra le zone interessate dal disservizio figurava anche l’area in cui è ubicata la scuola elementare – scrive l’opposizione – considerato che tra le principali raccomandazioni per il contenimento del contagio da Covid-19, così come indicato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, figura il lavaggio frequente delle mani, ci siamo chiesti come possa essere stata rispettata questa prescrizione, stante la sospensione del flusso idrico. A noi risulta che sia mancata l’acqua presso la scuola elementare, ma, per esserne sicuri, abbiamo chiesto al sindaco e all’assessore al ramo. Se fosse vero che c’è stato il disservizio, non si poteva procedere alla sospensione delle attività didattiche presso il plesso? Attendiamo la risposta dell’amministrazione – chiude la nota – sperando che questa volta la risposta ci venga data entro i termini di legge previsti”.