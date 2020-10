Sospensione raddoppio ferroviario, Sica contro Casanova: “Studi il progetto prima di criticare”

Share on Twitter

La portavoce del comitato “Cittadini in rete” di Termoli Carmela Sica, torna sulla bocciatura del Ministero al piano di risanamento acustico previsto da Rfi sul raddoppio ferroviario Termoli-Lesina e si dice stupita e indignata dai commenti dell’europarlamentare della Lega Massimo Casanova che aveva accusato il Ministro di “talebanismo ambientale” e di bloccare il paese. La Sica invita Casanova a studiare il progetto prima di esprimere un giudizio, visto che dal 2003 ha avuto diverse bocciature anche da Governi e Amministrazioni di centrodestra. Secondo il comitato il Ministro dell’Ambiente Costa e le sottocommissioni di Vas e Via hanno mostrato sensibilità verso le criticità sollevate dalle istituzioni locali, facendo notare che se un progetto viene bocciato da quasi 20 anni significa che è il progetto stesso a essere sbagliato e non i tecnici, o i governi che negli anni si sono succeduti.