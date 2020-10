Patto per lo sviluppo, i comuni del territorio si associano per rispondere al bando regionale

Patto per lo sviluppo, i comuni del territorio si associano per il bando regionale. Il Comune di Trivento, Lucito, Castellino del Biferno, Fornelli e Fossalto, assieme alle associazioni Il villaggio della cultura, Altair, Società Agricola Operaia e la Proloco di Lucito, con un accordo di partenariato parteciperanno al bando regionale, al fine di accedere ai finanziamenti messi in campo, volti allo sviluppo e alla promozione turistica. Lucito è stato designato Comune capofila con l’obiettivo di realizzare, in forma associata, il Progetto denominato “Lucito: colori e luci di un borgo inaspettato”. Il bando rientra nel Patto per lo sviluppo della Regione Molise, area tematica Turismo e Cultura, nel Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo “Molise che incanta”. Nello specifico, l’avviso è rivolto al sostegno delle attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale.