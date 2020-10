Covid: 21 nuovi casi, 13 guariti e un ricovero in Terapia Intensiva

Sono 21 i nuovi casi di Coronavirus in Molise riscontrati su 764 tamponi processati nelle ultime ore. E’ quello che emerge dal bollettino diramato dall’Asrem. Si tratta di positività quasi tutte appartenenti a cluster noti: 4 a Campobasso e a Isernia, 3 a Castelpetroso e Toro, 1 a Casalciprano, contatto con positivo, 1 a Riccia, dopo tampone richiesto dal medico di medicina generale, 1 infine rispettivamente a Bojano, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Macchia D’Isernia, Pettoranello.

Da registrare anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive, persona di Termoli, e un trasferimento da Malattie Infettive a Terapia Intensiva. 4 i dimessi: 2 di Termoli e 2 di Castelpetroso. Quindi i ricoveri al Cardarelli sono 10: 9 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

La buona notizia è che ci sono anche 13 guariti: 3 di Campomarino, 2 di Termoli e 1 rispettivamente di Larino, San giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Tavenna, Portocannone, Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Napoli.

Sono 432 gli attualmente positivi in Molise mentre i guariti sono saliti a 584.

Intanto sono sospese le lezioni per la giornata di domani 21 ottobre per gli studenti dell’Istituto Tecnico Enrico Fermi di Isernia, per le aule distaccate presso la struttura dell’Hotel Europa.

E’ la nuova ordinanza del Sindaco Giacomo d’Apollonio, a seguito della positività in uno studente.

Si è riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in Consiglio regionale. Prendendo atto della richiesta del Capogruppo del Pd, Micaela Fanelli e raccolta la piena disponibilità governatore Toma, si è deciso di riaprire le sedute del Tavolo permanente sull’emergenza Covid. Tavolo che sarà convocato nei prossimi giorni dal Presidente Micone e vedrà la presenza di Toma dei vertici dell’ASReM e del Servizio di Protezione civile regionale. Il Presidente della Giunta ha informato la Conferenza della situazione dei contagi in Molise e delle azioni che il sistema sanitario e di protezione civile stanno mettendo in campo e ha illustrato quanto Regione e l’ASReM stanno facendo per la campagna vaccinale antinfluenzale.