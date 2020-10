Controlli della Polizia Stradale, violazioni riscontrate per quasi 11mila euro

Le pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso e del Distaccamento di Termoli sono state impegnate in attività di controllo con l’impiego di “Centri Mobili di Revisione”, grazie alla collaborazione con la Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Servizi che sono stati svolti nel tratto autostradale molisano dell’A14, nell’area di servizio “Trigno Est”, nel Comune di Montenero di Bisaccia. Sono stati controllati 25 mezzi pesanti (1 italiano, 1 extracomunitario e 23 di paesi comunitari) ed elevati 38 verbali per violazioni al Codice della Strada che comporteranno il pagamento complessivo di 10.700 Euro. Tra le infrazioni contestate ve ne sono state alcune per manomissione del sistema antinquinamento, che hanno comportato anche il sequestro amministrativo delle relative apparecchiature elettroniche, altre per trasporti internazionali irregolari e per inefficienza dei dispositivi di frenatura dei veicoli. Inoltre, è stata ritirata la patente ad un camionista per un sorpasso vietato e pericoloso.

I “Centri Mobili di Revisione” sono vere e proprie officine mobili che riescono ad eseguire una revisione dei mezzi pesanti in tempo reale (eventuali sovraccarichi, stato degli pneumatici, funzionamento dei sistemi frenanti ecc.) da parte di personale qualificato della Motorizzazione e della Polizia Stradale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi.