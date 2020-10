Venafro- Istituto Giordano chiuso fino al 24 ottobre: 59 insegnanti in quarantena

Attività didattiche sospese fino al 24 ottobre all’Istituto onnicomprensivo Giordano di Venafro.“Non è possibile garantire l’espletamento delle attività didattiche e la vigilanza degli studenti in presenza – ha dichiarato la preside Carmela Concilio – per la temporanea assenza di un numero elevato di docenti (12 di scuola secondaria di I grado e 47 di scuola secondaria di II grado) per quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem”. Le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di I grado di Monteroduni e per la scuola secondaria di II grado di Venafro saranno svolte in modalità Dad in base al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata