Prevenzione al Covid-19, tutti negativi i test sierologici effettuati nella residenza per anziani di Trivento

Share on Twitter

Share on Facebook

Prevenzione al Covid-19, tutti negativi i test sierologici effettuati nella residenza per anziani di Trivento. Presso l’Istituto Sant’Antonio di Padova, sono stati eseguiti i test sugli ospiti della struttura. Si tratta di test sierologici rapidi, che vengono effettuati su campioni di sangue capillare (detti anche pungidito) e permettono di identificare se si è venuti a contatto con il virus. Si tratta di un ulteriore strumento messo in atto dalla struttura, al fine di prevenire le infezioni da Covid-19. Tra le altre misure adottate, ricordiamo che la settimana scorsa, la direzione ha sospeso le visite esterne, dei familiari ed amici che periodicamente vanno a trovare gli anziani nella struttura. Durante la prima ondata della pandemia, l’Istituto ha chiuso al pubblico fino al mese di giugno, per poi riaprire con la massima attenzione e precauzione adottando tutte le procedure prescritte. Ora, con l’acutizzarsi delle infezioni, il provvedimento è stato nuovamente adottato e reso valido fino alla metà di novembre.